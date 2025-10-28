Новите млади учители в София - до 29 години, които до момента нямат трудов стаж и опит в професията, тази учебна година са 136.Заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова ги посрещна с тържествен ритуал, организиран от Регионалното управление на образованието на София-град. Те получиха символични "ключове на познанието“ и пожелания за успех в кариерата.Емилия Лазарова ги поздрави, че се присъединяват към образователната система. Тя подчерта, че учителската професия е свързана с огромна отговорност, тъй като има основна роля в изграждането на бъдещите поколения, и изисква отдаденост и съпричастност. Зам.-министърът призова младите учители да взаимодействат със своите по-опитни колеги и да се възползват от техните съвети и добри практики.През тази учебна година най-много са новопостъпилите млади учители по езици – общо 25 на брой, в начален етап – 20 души, следвани от учителите по Български език и литература 15 и тези по математика и физика – 15 души, както и по други предмети.Домакин на церемонията, която се провежда ежегодно, бе началникът на РУО София-град Елеонора Лилова.