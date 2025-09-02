ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Все повече се търсят точно такива апартаменти
Особено популярни са самостоятелните къщи с двор от поне 500 кв. м. Трофейните имоти в луксозния сегмент от пазара продължават да са във фокуса на купувачите. Нараства търсенето на изцяло завършени и обзаведени апартаменти, тъй като значителна част от купувачите не желаят да отделят допълнително време след сключване на сделката, за да направят жилището годно за обитаване, а искат да се нанесат веднага.
Пазарната цена на всеки конкретен имот не може да бъде определена само на база стойност на един квадратен метър, посочват консултантите. Цената зависи от показатели като качествата на сградата, района и наличната инфраструктура, потенциала за бъдещо развитие на конкретния квартал.
Продължава миграцията на много хора от по-малки населени места към областните центрове. Това води до активно търсене на имоти в големите градове. В София се местят хора от цялата страна, привлечени от по-високите заплати. Във Варна най-често отиват хора от Търговище, Добрич, Шумен, Разград и Силистра, а в Пловдив се местят от Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора. Това движение на хората е сред основните фактори за търсене на жилища.
Друг съществен фактор, който е стимул за пазара на имоти, са ниските лихви по заемите и активното кредитиране от страна на банките. В София над 60 на сто от сделките с имоти са с банково финансиране. Повечето хора, които взимат ипотечен кредит за покупка на жилище, покриват със заем над половината от крайната стойност на сделката. Ситуацията в Пловдив е подобна, около 65% от покупките на жилища са с банков кредит. Във Варна е по-голям делът на покупките с налични пари и едва около 37% от сделките са със заем.
Много голяма част от хората, които взимат заеми за покупка на жилище, са млади хора на високи позиции, най-често от сферата на информационните технологии, но също така и от администрацията, търговията, застрахователния и консултантския бизнес, енергетиката. С повишаването на доходите все повече хора пристъпват към покупка на жилище – или купуват първия дом за семейството си или се местят в по-просторно жилище в по-добър квартал, пише "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
19:00 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
18:58 / 02.09.2025
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в ев...
18:59 / 02.09.2025
Ограничават движението на камионите над 12 т по магистралите "Тра...
17:22 / 02.09.2025
ГДБОП с акция заради трафик на просяци към Швейцария
16:55 / 02.09.2025
Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо ...
16:35 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета