По информация на сръбските гранични власти, шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген.Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено.