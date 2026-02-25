Всички запаси изчерпани: Наша болница търси спешно кръводарители
Необходима е:
- 0 положителна кръвна група за 66 г. пациент без никакви близки и
- А положителна за пациентка намиращи се в ОАИЛ.
От лечебното заведение призовават повече доброволци да откликнат на този апел и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливане.
Всеки дарител, който е с кръвна група 0 и А+, може да дари кръв всеки ден от понеделник до петък в Отделението по трансфузионна хематология / Кръвен център / на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски“в работното време между 07:30 и 13:00 часа.
Тел. за контакт: 0361 68 345
МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" отправя апел към гражданите за доброволно и безвъзмездно кръводаряване за нуждаещите се пациенти. Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г.
