ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вълчев: НВО по математика измерва интелигентност, няма да направи частните уроци по-рентабилни
"Няма да се изисква наизустяване на формули", категоричен е той.
"Целта е учениците да могат да решават практически задачи. Това, което им създава трудност, е трансформирането на реална ситуация в математическа задача. Ще се изискват базови понятия – например да разбират какво е ват или волт. Задачите може да включват изчисляване на мощност, но без да е необходимо да помнят физически формули", обясни Вълчев.
По думите му, вече са публикувани примерни варианти.
Вълчев заяви, че що се отнася до частните уроци, има две основни причини за тяхната популярност:
Част от родителите искат да осигурят предимство на децата си при Националното външно оценяване.
Натрупаните дефицити вследствие на невъзможността учебният материал да бъде ефективно усвоен.
"Този изпит обаче няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото ще измерва интелигентност и способност за прилагане на знания, а не заучаване на готови формули и отговори", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 559
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе...
12:07 / 03.09.2025
Атанас Зафиров редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния ...
11:46 / 03.09.2025
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на парламента
11:22 / 03.09.2025
Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за р...
11:08 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
11:09 / 03.09.2025
Изтича важен срок за кандидатстване за помощ, отпускана на опреде...
11:15 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета