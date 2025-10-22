Красимир Вълчев на брифинг пред журналисти в Русе.
"Няма да слагаме металдетектори във всички училища", каза още просветният министър.
"Със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици", добави още Вълчев
