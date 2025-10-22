Сподели close
След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая локална, и има нужда от помощ. Това заяви министър Красимир Вълчев на брифинг пред журналисти в Русе.

"Няма да слагаме металдетектори във всички училища", каза още просветният министър.

"Със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици", добави още Вълчев