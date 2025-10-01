ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят мотивация да учат математика
По думите му тази година имаме 36% повече медицински сестри, след като са били освободени от такси. Най-голям недостиг остава при математиката и химията.
Вълчев прогнозира през следващите две години да има повече кандидат-студенти.
"Мерките (бел. от ред.: на Министерство на образованието) към днешна дата дават ефект. Те не е достатъчни, но за нас най-важното е да осигурим секторите с голяма обществена значимост. Най-важното е да има лекари, медицински сестри, учители, инженери. Разбира се, останалите професии също са важни", каза още той.
Според образователия министър, проблемите идват от прогимназия, когато много ученици губят мотивация да учат математика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за ...
12:20 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
12:39 / 01.10.2025
"Ние, потребителите" разкри нова нелоялна практиката
11:58 / 01.10.2025
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита
12:01 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха в цяла България
11:12 / 01.10.2025
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
11:01 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета