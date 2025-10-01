Новини
Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят мотивация да учат математика
Автор: Лора Димитрова 11:37Коментари (0)106
© Фокус
Последните години се направиха значителни промени по отношение на докторантите. Тази година взехме решение отново за увеличаване на стипендиите им с 27%. 15% - за останалите студенти. Тези средства за заложени в бюджета. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той присъства на откриването на академичната година в Софийския университет "Св. Климент Oxpugcku", предаде репортер на "Фокус".

По думите му тази година имаме 36% повече медицински сестри, след като са били освободени от такси. Най-голям недостиг остава при математиката и химията.

Вълчев прогнозира през следващите две години да има повече кандидат-студенти.

"Мерките (бел. от ред.: на Министерство на образованието) към днешна дата дават ефект. Те не е достатъчни, но за нас най-важното е да осигурим секторите с голяма обществена значимост. Най-важното е да има лекари, медицински сестри, учители, инженери. Разбира се, останалите професии също са важни", каза още той.

Според образователия министър, проблемите идват от прогимназия, когато много ученици губят мотивация да учат математика.








