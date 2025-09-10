Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вълчев: Всички ученици започват присъствено. Започнати са ремонти в 1500 училища и детски градини това лято
Автор: Илиана Пенова 17:13Коментари (0)102
©
1500 училища и детски градини са били обект на ремонти дейности през това лято. Предходните години броят им е бил между 1000 и 1500. Това обяви министър Красимир Вълчев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. 

"Миналата седмица бяха завършени 800 от тези ремонти, прогнозата е приблизително 250 да продължат следващата година. Всички училища ще започнат учебната година присъствено", така отговори той на въпрос на Андрей Чорбанов от ИТН.

"Най-големите затруднения са при изграждането на STEM центрове и още има училища, които не са приключили ремонта по тях. Има 50 проекта за модернизация, които ще продължат да се изпълняват през учебната година", каза още Вълчев.



Още по темата: общо новини по темата: 331
08.09.2025 В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
03.09.2025 Министърът на здравеопазването: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
27.08.2025 Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
25.08.2025 Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден
10.12.2024 Заради дни, които се обявяват за неучебни, може да се наложи удължаване на учебната година
30.09.2024 Кои училищни принадлежности крият рискове за учениците?
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Рязко поскъпване на яйцата, плодовете и млякото през второто трим...
15:51 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сме...
15:37 / 10.09.2025
Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
15:02 / 10.09.2025
Боршош: Няма по-добър вариант за българския туризъм от това стран...
15:03 / 10.09.2025
Диетолог с ценни съвети за здравословното хранене на децата
13:48 / 10.09.2025
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу го...
13:46 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: