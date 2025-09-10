ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълчев: Всички ученици започват присъствено. Започнати са ремонти в 1500 училища и детски градини това лято
"Миналата седмица бяха завършени 800 от тези ремонти, прогнозата е приблизително 250 да продължат следващата година. Всички училища ще започнат учебната година присъствено", така отговори той на въпрос на Андрей Чорбанов от ИТН.
"Най-големите затруднения са при изграждането на STEM центрове и още има училища, които не са приключили ремонта по тях. Има 50 проекта за модернизация, които ще продължат да се изпълняват през учебната година", каза още Вълчев.
