Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вълчев иска учебният ден да започва по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
Автор: Илиана Пенова 11:31Коментари (0)199
©
Промените в закона за предучилищно и училищното образование ще се приемат вероятно през ноември. Забраната за мобилните телефони ще влезе веднага в сила. Има доказано зловредно въздействие, а учителите губят време в началото на часа заради телефоните. Това каза министър Красимир Вълчев, който беше на откриването на нова детска градина в Костинброд, предаде репортер на "Фокус"

И в момента има забрана за ползване на телефоните в час. Текстът в закона обаче е от годините, когато телефоните бяха повече от смартфоните. Има доказано зловредно въздействие на екранните устройства върху децата, учителите губят минути в началото на часа да събират телефоните. Децата бързат да хванат телефона след час. Убедени сме, че промените ще ги направят по-концентрирани и по-пълноценни", обясни той.

"Ние сме една от страните на едно от челните места по прекарано време на екраните, а най-големият процент е не за образователни цели, а както го наричат в доклада на PISA - "разсейване", добави той.

"Подготвил съм писмо, за да се обсъди възможността учебният ден да започва по-късно", каза още той. Той обясни, че това е с цел да се увеличи мотивацията на децата.

"Всички анализи показват, че когато учениците започват половин или един час по-късно, се подобрява мотивацията им за учене и резултати режим. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, отбеляза министър Вълчев и уточни, че най-големият проблем е в София, където над 80 училища са на двусменен режим.



Още по темата: общо новини по темата: 542
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/91 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Транспортният министър: Има светлина в тунела за българските желе...
11:44 / 26.08.2025
Почина светило в българската медицина
11:47 / 26.08.2025
Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен
12:02 / 26.08.2025
Приеха нови условия за наемане на Коледните градчета в Бургас
11:26 / 26.08.2025
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добр...
11:15 / 26.08.2025
Желязков разкри името на бъдещия главен секретар на МВР
11:02 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: