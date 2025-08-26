ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълчев иска учебният ден да започва по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
И в момента има забрана за ползване на телефоните в час. Текстът в закона обаче е от годините, когато телефоните бяха повече от смартфоните. Има доказано зловредно въздействие на екранните устройства върху децата, учителите губят минути в началото на часа да събират телефоните. Децата бързат да хванат телефона след час. Убедени сме, че промените ще ги направят по-концентрирани и по-пълноценни", обясни той.
"Ние сме една от страните на едно от челните места по прекарано време на екраните, а най-големият процент е не за образователни цели, а както го наричат в доклада на PISA - "разсейване", добави той.
"Подготвил съм писмо, за да се обсъди възможността учебният ден да започва по-късно", каза още той. Той обясни, че това е с цел да се увеличи мотивацията на децата.
"Всички анализи показват, че когато учениците започват половин или един час по-късно, се подобрява мотивацията им за учене и резултати режим. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, отбеляза министър Вълчев и уточни, че най-големият проблем е в София, където над 80 училища са на двусменен режим.
