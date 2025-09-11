Вълнуват ли се децата за първия учебен ден?

© Фокус Броени дни остават до първия учебен ден. Попитахме децата вълнуват ли се за него.



"Нямам много желание за училище, но ми липсват приятелите“, сподели София. Тя каза още, че любимият й предмет е изобразително изкуство, а не чак толкова любимият – география.



Коко, който ще бъде първокласник, очаква с нетърпение математиката:



"Защото там ще пишем цифрички, а аз ги обичам“, обясни той.



Анди е само на четири години, но вече знае, че училището му предстои. Чувствата му са смесени. Знае, че там ще се научи да чете и пише, но като че ли повече му се рисува и танцува.



Какво научиха през лятната ваканция децата и от какво се притесняват в клас?



Отговорите в звуковия файл.