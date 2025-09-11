Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вълнуват ли се децата за първия учебен ден?
Автор: Биляна Бозинарева 10:05Коментари (0)86
© Фокус
Броени дни остават до първия учебен ден. Попитахме децата вълнуват ли се за него.

"Нямам много желание за училище, но ми липсват приятелите“, сподели София. Тя каза още, че любимият й предмет е изобразително изкуство, а не чак толкова любимият – география.

Коко, който ще бъде първокласник, очаква с нетърпение математиката:

"Защото там ще пишем цифрички, а аз ги обичам“, обясни той.

Анди е само на четири години, но вече знае, че училището му предстои. Чувствата му са смесени. Знае, че там ще се научи да чете и пише, но като че ли повече му се рисува и танцува.

Какво научиха през лятната ваканция децата и от какво се притесняват в клас? 

Отговорите в звуковия файл. 



Още по темата: общо новини по темата: 334
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
08.09.2025 »
03.09.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес се навършват 30 години от едно от най-абсурдните събития в и...
09:14 / 11.09.2025
България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследст...
09:11 / 11.09.2025
Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигац...
08:35 / 11.09.2025
Имате около 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск, в п...
08:55 / 11.09.2025
Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
08:33 / 11.09.2025
Какво време ни очаква днес?
08:49 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Детска болница в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: