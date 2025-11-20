Георг Георгиев от Брюксел.
"ОИСР е в приоритетите много отдавна, към момента повече от половината комитети са затворени, така, че техническата процедура напредва много добре. Надяваме се в края на тази година или най-късно в началото на следващата да сме приключили с техническата част и да остане само политическото решение", каза Георгиев.
Според него това ще бъде много уверена стъпка за сигурността на България в икономиката.
"Стъпка, че ние сме една сигурна дестинация за инвестиции, едно място, на което чуждестранните капитали могат да намерят своята добра реализация", каза още той.
Георг Георгиев увери, че страната ни има всички предпоставки да се справи.
"Знаете, че има още държави от ЕС, които са в процес на присъединяване- Хърватия и Румъния, но смятам, че ние се движим много добре на фона на останалите кандидатки'', допълни външният министър.
Външният министър Георгиев: България може да стане част от ОИСР през 2026 г.
