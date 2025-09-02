ЗАРЕЖДАНЕ...
|Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
В свое писмо министър Георг Георгиев запозна своите колеги от държавите-членки на Европейския съюз, както и европейски институции, с последните опити на Скопие да компрометира важни елементи от европейския консенсус.
Одобреното през м. юли 2022 г. на европейско равнище пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на тази страна кандидат към ЕС. За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие.
Не е възможна промяна на договорения европейски консенсус или на който и да е негов компонент. България очаква от съседната държава да изпълнява добросъвестно своите ангажименти, за което нееднократно е настоявал и самият Европейски съвет.
Оставаме на позицията, че най-доброто решение за бъдещето на Западните Балкани е участието на всички държани в този най-успешен проект, наречен Европейски съюз. Готови сме да помагаме и на Скопие да извърви своя европейски път в процеса на реформи, в случай, че членството в Обединена Европа е действителният избор на нейното правителство.
