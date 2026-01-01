От 1 януари 2026 г. България прави още една решителна крачка в европейската си интеграция – въвеждаме еврото като национална валута. Това не е само икономическа и финансова промяна, а силен символен момент. Това написаха във Facebook Министерството на външните работи."По настояване на България кирилицата е част от европейската валута – върху евробанкнотите думата "ЕВРО“ е изписана и на кирилица, редом с латиницата и гръцката азбука. Така българската писменост, една от трите официални азбуки в Европейския съюз, е видима всеки ден в портфейлите на над 300 милиона европейци", съобщават от Министерството.От Външно министерство уточняват, че с въвеждането на еврото България:– затвърждава мястото си в сърцето на ЕС– улеснява пътуванията, бизнеса и инвестициите– допринася за стабилността и доверието в общата европейска икономикаЕврото вече носи и българския знак – кирилицата.Европа говори, пише и плаща на български.