ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Въпреки че Русия обяви България за враг: Хиляди се събраха на събора на русофилите край Калофер
Въпреки че България е обявена за враг от Русия, присъстващите вяха руски и български флагове и пяха познати руски песни като "Катюша", "День победы", "Позови меня" и др.
По данни на организаторите пристигнаха над 100 автобуса и микробуса, както и повече от 300 леки автомобила, които превозиха представители на 215 районни структури на движението. Форумът беше определен като най-мащабния досега, с рекорден брой международни гости от Европа и Балканите.
Формалната част започна в 13:00 часа и беше водена от генералния секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на българското движение Николай Малинов. В изказването си той подчерта, че "бъдещето на България е единствено с Русия“, а Европа според него "се превръща в музейна експозиция“.
Малинов посочи, че 236 групи вече работят по специална методика в детски градини в България, а подобни инициативи се развиват и в Мали и Албания. Той акцентира върху православието, кирилицата и славянската идентичност като ценности, които според него идват от Русия.
Лидерът на движението заяви, че активистите действат в "сложни условия – арести, съдебни дела, санкции“, но въпреки това продължават да защитават историческата памет и връзките между България и Русия.
Руският посланик в София Елеонора Митрофанова прочете поздравително писмо от министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, в което се подчертава международната активност на движението.
Поздравления изпратиха и председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Леонид Слуцки, както и представители на руското външно министерство. Особено силен отклик сред участниците предизвика видеообръщението на говорителя на МВнР на Русия Мария Захарова, която благодари на присъстващите за "твърдата решителност да се противопоставят на русофобските кампании“.
Сред международните делегации личаха представители от Румъния, Кипър, Словакия, Чехия и Сърбия, както и учени от различни академични и културни институции.
Преди официалната част Великотърновският митрополит Григорий, който също е член на движението, организира помен за загиналите в Шипченската епопея. През целия ден участниците се насладиха на богата културна програма с фолклорни състави и професионални артисти. Поляните край Паниче се превърнаха в празнично пространство с шатри, традиционни храни и сувенири.
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 26 мин.
0
преди 57 мин.
+2
преди 1 ч. и 1 мин.
+3
Осветлението на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и околовръстното до ж.п.линията на КЦМ, работи през деня от няколко седмици
преди 1 ч. и 9 мин.
+4
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
БДЖ предлага отстъпки
10:23 / 15.09.2025
Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва ...
10:10 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:12 / 15.09.2025
Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
09:48 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учител...
09:37 / 15.09.2025
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
09:30 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета