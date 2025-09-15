Новини
Въпреки че Русия обяви България за враг: Хиляди се събраха на събора на русофилите край Калофер
Автор: Екип Burgas24.bg 11:06
Над 7000 души от цялата страна и чужбина се събраха тази събота в местността "Паниче“ край Калофер за юбилейния XX Национален и III Международен събор на приятелите на Русия. Събитието се организира ежегодно от Националното движение "Русофили“ и Международното движение на русофилите, а и тази година премина под мотото: "България и Европа са по-силни дружно с Русия“.

Въпреки че България е обявена за враг от Русия, присъстващите вяха руски и български флагове и пяха познати руски песни като "Катюша", "День победы", "Позови меня" и др.

По данни на организаторите пристигнаха над 100 автобуса и микробуса, както и повече от 300 леки автомобила, които превозиха представители на 215 районни структури на движението. Форумът беше определен като най-мащабния досега, с рекорден брой международни гости от Европа и Балканите.

Формалната част започна в 13:00 часа и беше водена от генералния секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на българското движение Николай Малинов. В изказването си той подчерта, че "бъдещето на България е единствено с Русия“, а Европа според него "се превръща в музейна експозиция“.

Малинов посочи, че 236 групи вече работят по специална методика в детски градини в България, а подобни инициативи се развиват и в Мали и Албания. Той акцентира върху православието, кирилицата и славянската идентичност като ценности, които според него идват от Русия.

Лидерът на движението заяви, че активистите действат в "сложни условия – арести, съдебни дела, санкции“, но въпреки това продължават да защитават историческата памет и връзките между България и Русия.

Руският посланик в София Елеонора Митрофанова прочете поздравително писмо от министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, в което се подчертава международната активност на движението.

Поздравления изпратиха и председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Леонид Слуцки, както и представители на руското външно министерство. Особено силен отклик сред участниците предизвика видеообръщението на говорителя на МВнР на Русия Мария Захарова, която благодари на присъстващите за "твърдата решителност да се противопоставят на русофобските кампании“.

Сред международните делегации личаха представители от Румъния, Кипър, Словакия, Чехия и Сърбия, както и учени от различни академични и културни институции.

Преди официалната част Великотърновският митрополит Григорий, който също е член на движението, организира помен за загиналите в Шипченската епопея. През целия ден участниците се насладиха на богата културна програма с фолклорни състави и професионални артисти. Поляните край Паниче се превърнаха в празнично пространство с шатри, традиционни храни и сувенири.








