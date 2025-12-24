Въпреки липсата на сняг: Засилено присъствие на туристи в Банско около Коледа
Хотели и заведения подготвят богати менюта за Бъдни вечер и Коледа. "За 24 декември сме подготвили седем постни ястия от българската и регионалната кухня. За 25-ти и 26-ти ще сервираме печена пуйка с кисело зеле, домашен тиквеник и ще има музикално-артистична програма“, обясни Асен Асенов, управител на заведение в града, предаде NOVA.
Гръцките туристи заемат значителна част от резервациите в хотелите, докато българските семейства предпочитат по-скоро уюта на домашната трапеза. "Коледа за нас българите е по-семеен празник, затова български гости имаме по-малко, но имаме много гости от Гърция. Резервациите за Коледа са почти пълни, а за Нова година все още има места, но интересът нараства“, каза Иванка Банкова, управител на хотел.
Хотелите са обърнали особено внимание на кухнята и празничните предложения. "В екипа ни влязоха двама нови шеф готвачи – Симеон Иванов и Панайотис Велис, доказани професионалисти на местно и балканско ниво“, добави Иван Несторов, управител на друг хотел.
За любителите на планината и високите части на Пирин, хижите са готови да посрещнат празниците с пълна заетост. "Хижите са подготвени за Коледа и Нова година и се надяваме хората да се насладят на празниците в планината“, каза председателят на Български туристически съюз Венцислав Венев.
