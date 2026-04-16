Служебният министър на туризма Ирена Георгиева обсъди с представители на туристическия бранш и застрахователния сектор подготовката за предстоящия летен сезон и необходимостта от по-добра защита на сектора при кризи и форсмажорни обстоятелства, като ескалацията на напрежението в Близкия изток. В рамките на срещите бяха разгледани записванията за летния сезон, готовността на бранша и конкретни мерки за повишаване на неговата устойчивост в динамично променящата се международна среда.

По данни на туристическия бранш през последните четири седмици България отчита приблизително 3% ръст на резервациите и запазва позициите си като предпочитан избор за семейни морски почивки. В този контекст бяха обсъдени и конкретни стъпки за по-активно присъствие на дестинация България на ключови пазари, като например Полша, както и необходимостта от по-видима дигитална реклама и развитие на комбинирани туристически продукти, които да отговарят на променящото се търсене, съобщиха от Министерство на туризма.

Министър Георгиева представи и предстоящите рекламни активности, които стартират след 19 април и ще обхванат както телевизионни и радио канали, така и дигитални платформи. Рекламните кампании са насочени към по-целенасочено представяне на България като дестинация за културен и спортен туризъм чрез партньорства с национални и международни медии във връзка с предстоящото домакинство на старта на Giro d’Italia Grande Partenza 2026, което се разглежда като възможност за разширяване на международната видимост на страната.

Министър Георгиева обяви, че в подкрепа на туристическия бранш се предвиждат облекчени условия за участие на туристически фирми като съизложители на българските национални щандове, организирани от Министерство на туризма във всички планирани туристически изложения през есента на 2026. "Предвижда се намаляване на разходите за участие чрез редуциране на наемите за изложбени площи и създаване на по-гъвкави условия за фирмите, с цел да се насърчи по-широкото участие на българските компании и да се насърчи тяхното присъствие на международните пазари“, заяви тя.

В рамките на срещата със застрахователния сектор и представители на туроператорските организации разговорът беше фокусиран върху необходимостта от развитие на по-ефективни и гъвкави механизми за управление на риска за туроператорите. Обсъдени бяха възможности за усъвършенстване на гаранционните инструменти и адаптирането им към предстоящите европейски изисквания, като беше подчертано, че при ситуации като настоящата ескалация в Близкия изток е необходим по-добре координиран подход, който да гарантира предвидимост и защита както за туроператорите, така и за пътуващите.