Емил Дечев, предаде репортер на ФОКУС.
Той обясни, че ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото.
"Това се е случило, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите 4 епизода за Осемте джуджета. Същите тези 2 автомобила са били ползвани както от Пепи Еврото, така и от г-жа Русинова, като те са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза още вътрешният министър.
"Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които й осигуряват месечно възнаграждение от над 5000 евро, така и за българските институции", категоричен бе Дечев.
Вътрешният министър: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Росен Желязков: Целта ни е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000
09:12
ГЕРБ: Само при нас поколението Z има над 50 кандидати за народни представители в цялата страна
29.03
Мая Манолова: Цената на кризата ще бъде прехвърлена на гърба на гражданите, а това е опасна игра с гнева им
29.03
Крумова за Костадинов: На етнографa, който крещеше, че е историк, ще отговоря: "Спасибо! Начинаятсе передача"
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.