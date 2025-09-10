ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Така вътрешният министър Даниел Митов коментира случая с побоя на шефа на русенската полиция Николай Кожухаров пред журналисти.
"На изтеклия запис ясно се вижда какво става – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч. кола се движи очевидно с превишена скорост – с колко точно, ще установи експертизата. Не спира на знак "Стоп“. В групата, която върви, жената дърпа детето, за да го предпази от движещата се кола. Областният директор, заедно със своя спътник, с когото се прибират, това става към 12:30 през нощта – съседът, а не директорът, препречва пътя на колата и се опитва да поиска обяснение от шофьора. Първата манипулация, че спътникът на областния директор е посегнал пръв – това не е вярно! Това е лъжа! На записа се вижда ясно как шофьорът посяга първи“, допълни той.
"Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи", каза още министърът.
"Вижда се ясно на записа. Случайни хора не разбират, че човекът, който отива към шофьорското място не е директорът на ОДМВР, той седи настрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва разпрата със съседа, тогава директорът тръгва да предотврати разпрата. Тогава бива нападнат в гръб, и се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, който е удрял е знаел как да удря", допълни Митов.
Подробности четете тук.
