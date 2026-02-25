Емил Дечев по време на изслушването си в НС.
След него на парламентарната трибуна излезе главният секретар на МВР Мирослав Рашков.
"Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина", заяви Рашков.
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
