Въвеждат мерки срещу грипа в Добрич
Ограничават се свижданията, има филтър на пациентите в болниците и препоръка за носене на маски на определени места.
Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки. Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас.
