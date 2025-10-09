ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
Новият подвижен състав е закупен в рамките на договор за доставка на 10 локомотива на стойност малко над 91 млн. лева. С новодоставените три, общият брой на локомотивите от този модел в състава на БДЖ-Пътнически превози става 24.
Събитието ще се проведе утре (10 октомври 2025 г.) от 09:30 ч. на първи перон на Централна жп гара София, съобщих от министреството.
