Изплащането на пенсиите вече няма да се забявя, ако датата за тяхното получаване се пада в почивен ден, предвижда промяна в наредбата за пенсиите, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика, цитирани от Burgas24.bg.

В момента всички доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. След като промяната в наредбата стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден.

"Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет – подкрепата на най-уязвимите", заяви по повод предложението министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

"Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери", добави той.

По думите му това е дългогодишен проблем, който сега намира решение.