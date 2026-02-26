Днес преди обяд облачността над по-голямата част от страната ще е значителна. На отделни места в Източна България все още ще превалява, но валежите ще спират и облачността ще започне да се разкъсва, по-късно през деня и да намалява. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°, в София – около 7°.Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.Над Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните - между 7° и 12°.над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.ще преобладава слънчево време, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла.Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето.