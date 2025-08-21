Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Възможно е промените в климата да доведат опасните азиатски тигрови комари у нас
Автор: Десислава Томева 17:33Коментари (0)59
©
Денга треската е вирусно заболяване, което се предава при ухапване от комари, най-често от азиатския тигров комар. Болестта се среща предимно в тропическите и субтропическите региони и може да предизвика внезапна висока температура, силна болка в ставите и мускулите, главоболие и обрив. В повечето случаи симптомите са неприятни, но не застрашават живота.

Въпреки това при някои хора денгата може да протече по-тежко и да доведе до сериозни усложнения като кървене, рязко спадане на кръвното налягане и проблеми с органите, а в редки случаи може да се стигне до фатален изход. Поради своя потенциал за сериозни усложнения, болестта се следи внимателно в районите, където комарите разпространяват вируса.

Изследване в сп. Global Change Biology показва, че с климатичните промени денгата може да се разпространи по-северно и в Западна Европа, тъй като комарът намира нови подходящи места за живот.

Азиатският тигров комар снася яйцата си във вода, където ларвите се развиват при подходяща температура и по-късно се превръщат във възрастни комари, които могат да смучат кръв. Откакто е забелязан в Албания през 1979 г., комарът се е разпространил в Югозападна Европа и сега постепенно се движи на север, включително към Франция.

Изследователите са използвали модели за наблюдение на разпространението на комара, за да оценят къде климатичните условия ще му позволят да се установи. Те са открили, че при настоящите климатични промени много големи западноевропейски градове като Лондон, Виена, Страсбург и Франкфурт, вече имат подходящи условия за азиатския тигров комар. Въпреки че комарът все още не е достигнал тези градове, скоростта му на разпространение на север във Франция се е ускорила от около 6 км годишно през 2006 г. до около 20 км годишно през 2024 г.

Според оценките комарите могат да се установят във Франция в рамките на десет години и оттам биха могли лесно да достигнат Лондон, който вече предлага климатично подходящи условия за тях. Това показва, че разширяването на местообитанието на азиатския тигров комар заради климатичните промени представлява реален риск денгата да се превърне в здравен проблем и в Европа.

Освен денга треска, азиатският тигров комар пренася и вируса Зика и чикунгуня, пише Puls.bg. Вирусът Зика може да причини вродени малформации при бебета и обриви, температура и ставни болки при възрастни, а вирусът чикунгуня предизвиква силна треска, болки в ставите и мускулите, често продължаващи седмици или месеци. Тези продължителни симптоми значително затрудняват ежедневните дейности и качеството на живот на заразените.

И двата вируса нямат специфично лечение и превенцията основно се осъществява чрез предпазване от ухапвания от комари, като се използват репеленти, защитни дрехи и мрежи за прозорци и легла. Освен това, заразяването с тези вируси може да доведе до имунен отговор, който предлага частична защита при повторна инфекция. Въпреки това съществува риск и от по-тежки реакции, особено при денга треска, където повторното заразяване с различен щам може да увеличи тежестта на болестта.



Още по темата: общо новини по темата: 826
21.08.2025 »
19.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В Созопол можете да шофирате екстремно, но безопасно
14:55 / 21.08.2025
Новите и опасни методи, използвани от трафикантите, които учудват...
14:28 / 21.08.2025
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Гатанка за умници: кой повишава цените?
13:06 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: