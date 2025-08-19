ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Кои са законовите положения, при които това е възможно разясняват експертите от НОИ, цитирани от "Фокус".
Лицата, наети на работа на непълно работно време и получаващи възнаграждение по-малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане, докато отговарят на тези условия.
В случаите, при които безработните лица полагат само труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване и, следователно имат право да получават за същия период и парично обезщетение за безработица.
