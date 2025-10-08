ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възможно ли е личният ни лекар да се намира в друго населено място?
Здравноосигурените лица не е необходимо да сменят адресната си регистрация (постоянната адресна регистрация) при избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) по повод промяна на настоящия им адрес. Постоянният адрес е този, който е записан в личната карта, на който лицето упражнява избирателното си право, получава социални помощи, и т.н.
Във формулярите за избор, както и за смяна на личния лекар, които могат да се изтеглят безплатно от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - меню "За гражданите“ - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“, фигурира "настоящ адрес“. Като такъв адрес на осигуреното лице се вписва адресът по местоживеене към момента на попълване на регистрационната форма.
Въпреки че съгласно нормативната уредба не се изисква документ за настоящ адрес, ако не е извършена адресна регистрация в общината с актуалния настоящ адрес, не е налице промяна на настоящия адрес по смисъла на Закона за гражданската регистрация, съобщиха от Здравната каса.
