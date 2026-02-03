Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
62-годишна жена си плати битови сметки с фалшиво евро в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 2 февруари е подаден сигнал от 37-годишен мъж, че в офис, където се предлага услуга за плащане на битови сметки в село Горно Сахране.

Жената е платила битови сметки с подправена банкнота с номинал от 50 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата