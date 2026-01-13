От "Възраждане" настояват за премахване на хартиеното гласуване, заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на партията Петър Петров. Той обясни, че предложението им е тази промяна да влезе в сила още през ноември 2024 г., като във всички изборни секции да остане само машинно гласуване, съчетано с протоколно оформяне и ръчно преброяване на разписките, издавани от машините.Петров допълни, че формацията предлага отпадане на номерата в бюлетините, както и подреждане на кандидатите по азбучен ред. Сред останалите идеи са въвеждане на непублично видеонаблюдение в изборния ден, което да може да се използва при разследвания за евентуални злоупотреби, както и публично видеозаснемане на процесите по предаване, приемане и обработка на секционните протоколи."Предлагаме увеличаване на състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) на 25 души, каза той като напомни, че мандатът на настоящия състав изтича в края на април.Сред предложенията са също отпадане на партийния принцип при назначаването и изискване за непартийна обвързаност. В същото време се предлага членовете на ЦИК да бъдат излъчвани и избирани пропорционално според подредбата на парламентарните групи в последните парламентарни избори, както и да се намали мандатът им и съставът да се обновява след всеки парламентарен вот. Петров уточни, че към момента "Възраждане" няма свои представители в ЦИК."В голяма част от законопроектите за промени в Изборния кодекс се прави опит да се въведат машини за сканиране на хартиени бюлетини, но от "Възраждане“ сме против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под някаква форма", подчерта депутатът.Той посочи, че връщането на хартиеното гласуване в началото на 2023 г. с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ДПС е довело до сериозни нарушения, злоупотреби, надписване и допълване на бюлетини, както и до измами.Депутатът заяви още, че третият мандат за съставяне на правителство няма да бъде връчен на "Възраждане“.