|"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на Доган
Политикът на помни, че от партията в края на юли бяха готови да внесат вот на недоверие по темата с безводието, но "придворната опозиция на управляващите от МЕЧ отказаха да бго подпишат, защото според тях безводие нямало, ПП-ДБ също отказаха да го подпишат. Единствените, които го подписаха бяха "Величие" и затова ни трябват още 5 подписа като очакваме днес АПС да се изкаже дали ще го подпишат".
По думите му безводието е умишлено направено с цел да се крадат пари.
На въпрос дали "Възраждане" ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ Славчев повтори думите на Костадин Костадинов, че партията ще подкрепя всеки вот.
Депутатът напомни това, че утре "Възраждане" организира протест с искане за оставка на правителството.
