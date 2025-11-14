по отношение на кандидатурата на Румен Спецов за ОТП на рафинерията.
"Държавата не се държи като суверенен регулатор, ами се държи като изпълнител на решенията на Делян Пеевски", каза той. Тодоров констатира още, че този човек няма минималните изисквания да управлява.
"Но е особено удобен за Пеевски, защото през годините е свързван с него. Пеевски се опитва да завладее цялата държава", каза още той.
"Възраждане" за Румен Спецов: Потвърждава се кражбата на активите на "Лукойл"
©
Още по темата
/
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
12:54
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
Още от категорията
/
Евродепутат: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:28
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
След дигиталната реформа в правосъдието: Образувани са над 2.4 млн. дела и 8.7 млн. съдебни акта
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.