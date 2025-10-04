Новини
Възстановено е движението през "Петрохан"
Автор: Елиза Дечева 16:50Коментари (0)0
Възстановено е движението през проход "Петрохан" за автомобили до 12 тона. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

"Фокус" припомня, че от сутринта проходът бе затворен заради паднали клони и дървета, причинени от снега вчера, които създаваха опасност за пътуващите.



