Вземете уюта на морските вечери пред екрана със себе си когато пътувате - с EON от Vivacom

© Жителите на Бургас могат да гледат своите любими канали, независимо къде се намират в ЕС



Понякога лятото отвежда жителите на Бургас далеч от морето – за работа, за пътуване или просто за промяна на обстановката. Но дори когато сте на километри от морето, малките неща ви напомнят за дома - топлите вечери прекарани с любимите ви хора пред екрана, гласът от новините, познатият хумор от любимото шоу, футболният мач, който не искате да пропуснете.



Сега можете да вземете всичко това със себе си – благодарение на EON от Vivacom. Иновативната телевизионна платформа позволява да гледате богато разнообразие от канали навсякъде при краткосрочни пътувания в Европейския съюз (ЕС), по всяко време и без ограничения.



Без значение дали сте в Германия, Италия, Испания, Гърция или Франция – след дълъг ден можете да се отпуснете с любим филм, да гледате българска телевизия на живо или да наваксате пропуснатото от най-новия сериал.



EON съчетава всичко, което обичате да гледате – телевизия, спорт, филми, сериали, детски канали и хиляди заглавия в EON Видеотека. А сега е достъпна и с атрактивна оферта: 50% отстъпка за EON FULL и включен спортен пакет Diema Xtra за първите 6 месеца. В пакета всеки клиент получава и EON приемник, който прави всеки телевизор умен, както и приложение за smart телевизор – EON Smart TV[1].



С абонамент за EON получавате и пълна гъвкавост – можете да създадете до 5 отделни профила, така че всеки в семейството да гледа това, което обича. Родителите се наслаждават на сериалите си, децата гледат своите анимации, а спортните фенове не пропускат нито минута от големите мачове. За най-малките зрители има възможност за изцяло детски профил със селектирано и подходящо съдържание.



С Vivacom и EON любимото съдържание е достъпно навсякъде и по всяко време. Имате възможност да връщате съдържание назад до 7 дни и да избирате от хиляди заглавия – хитови филми, сериали, документални продукции. А ако обичате българското кино – ще откриете както вечни класики, така и съвременни заглавия като "Живи легенди“, "Завръщане 2“ и много други.



С EON от Vivacom телевизионното изживяване е по-близко от всякога. Независимо колко далеч сте от дома, част от България винаги е с вас. Трябва ви само сигурен интернет достъп – и сте у дома, където и да се намирате в ЕС.



Промо мес. абонамент от 6.95 € | 13.59 лв. за първ. 6 мес., 13.90 € | 27.18 лв. за следв. 18 мес. и станд. 15.29 € | 29.90 лв. след това при скл. на 24-мес. договор за EON FULL до 30.09.25 г. или до изчерпване на крайните устройства. Пакет DiemaXtra за 0.00 € | 0.00 лв. за първ. 6 мес. и 7.66 €/мес. | 14.99 лв./мес. след това за срока на договора на основната услуга. Цените са с ДДС. Достъп до мобилното приложение с част от вкл. EON съдържание на смартфон, таблет и web (eon.tv). Приложението за Smart TV е съвместимо за опр. модели смарт телевизори. За моделите и повече инфо: vivacom.bg