Взрив пред сградата на полицията в Дупница
Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.
От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.
