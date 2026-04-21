Русия изглежда готова да си възвърне известно влияние в Европейския съюз, след като бившият президент на България Румен Радев, приятелски настроен към Кремъл, спечели убедително мнозинство на избори, които ще позволят на партията му едностранно да сформира правителство.

С тези думи започва публикация на The Washington Post за победата на вота от страна на доскорошния държавен глава на страната ни.

Все пак зад Океана подчертават, че предвид зависимостта на българската икономика от финансиране от Европейския съюз трудно от Радев ще видим резки решения подобни на тези на Виктор Орбан, които да блокират негови инициативи.

"Но по-добрият от очаквания резултат на Радев би могъл да засили позициите му в противопоставянето на предложената забрана на ЕС за внос на руски енергийни доставки. България е ключова транзитна страна за руски газ, транспортиран под Черно море до Унгария чрез тръбопровода "Турски поток“, и е дом на един от най-големите руски рафинерии в Европа", пише още в материала на Washington Post.