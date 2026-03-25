Андрей Янкулов оспорва отказа на прокурорската колегия на Висш съдебен съвет да назначи временно изпълняващ функциите главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, предаде Министерството на правосъдието.
В жалбата си той потвърждава аргументите, изложени по време на заседанието на 11 март, като поддържа тезата, че възприетото от колегията тълкуване създава предпоставки за съществуването на орган с фактически безсрочен "временен" мандат, което според него е конституционно недопустимо.
Янкулов настоява въпросът да бъде отнесен за разглеждане до Съд на Европейския съюз чрез преюдициално запитване, за да се прецени съответствието на казуса с правото на Европейския съюз.
В основата на спора стоят мотивите на прокурорската колегия, която вече е назначила през юни 2023 г. Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор до избирането на титуляр. Според позицията на колегията този акт има стабилен характер и не подлежи на преразглеждане извън изрично предвидени законови основания. В жалбата обаче се посочва, че подобно тълкуване на практика превръща временната длъжност в постоянна без ясно ограничение във времето.
Министърът подчертава, че подобен модел противоречи на принципа на мандатност при упражняване на публична власт, който е основен за правовата държава. В подкрепа на това се цитира и задължителното тълкуване на Конституцията на Конституционен съд по конституционно дело № 12/2010 г., в което изрично се приема, че безсрочността при упражняване на власт е изключена, тъй като противоречи на демократичните принципи и на народовластието.
В жалбата е направен и анализ на практиката на Съд на Европейския съюз, включително заключение на генерален адвокат от 5 юни 2025 г. по дело C-769/22. В него се застъпва становището, че защитата на принципите на правовата държава следва да се прилага като съдебен стандарт при преценка на решенията за назначаване на висши съдебни длъжности. В този контекст отказът да се преразгледа въпросът за временното упражняване на такива функции може да бъде в противоречие с правото на Съюза.
Освен това Янкулов излага и допълнителни доводи. Според него прокурорската колегия на ВСС не е компетентният орган да се произнесе по въпроса, тъй като той следва да бъде решен от пленума на съвета. В жалбата се твърди още, че разпоредбите, ограничаващи срока на правомощията на временно изпълняващ длъжността, се прилагат и спрямо вече съществуващи назначения.
Министърът на правосъдието очаква делото да бъде разгледано в кратки срокове, предвид значимостта на въпроса за функционирането на държавата, и изразява надежда, че Върховен административен съд ще се произнесе внимателно по всички изложени аргументи.
Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС относно мандата на Сарафов
