Андрей Янкулов относно информацията, че Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.
По думите му това дава основание да смятат, че е трябвало да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които "Осемте джуджета".
"Оттук насетне основна задача на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации", допълни Янкулов.
"Наистина ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходим стандарти, за да се стигне до един избор, който някога в бъдеще да не дискредитира отново, както сега това се случи", каза още той.
Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
