|Ясни са най-добрите работодатели в България
Най-добър работодател за 2025 г. е българската компанията с над 33-годишна история -Фантастико Груп, второ място заема Bosch Engineering Center Sofia, а на трета позиция е Bosch Digital.
Единствената категория, която се оценява от публиката, “Любим работодател" печели компанията Изи Асет Мениджмънт. Над 5900 гласа бяха отчетени в подкрепа на българските работодатели в тази категория. Career Show Awards са ежегодни награди, отличаващи водещи практики в човешките ресурси и работодателската марка. В седмото издание на конкурса, компаниите бяха оценени от престижно жури, сред които Добри Митрев (председател на УС, Българска стопанска камара), Роберто Санторели (председател, Confindustria Bulgaria), психологът Ани Владимирова, социологът от Алфа Рисърч Боряна Димитрова и др.
“Career Show Awards за седма поредна година успява да събере на едно място впечатляващи работодатели и да открои работата, която са свършили за последната година, за да подобрят бизнес средата у нас. Можем да проследим растежа, както на отделни компании през годините, така и цялостната картина на работната среда у нас.
Виждаме нови процеси, проекти и програми, които подобряват грижата за служителите в България", споделят от организаторите на Career Show.
Всички победители в Career Show Awards са публикувани на уебстраницата на наградитеcareershow.bg/awards/winners.
Церемонията по награждаването на големите победители ще се случи 2 октомври в зала Арена 8888 София по време на водещото кариерно изложение - Career Show 2025.
Посетителите на събитието ще могат да се срещнат лично с най-добрите работодатели у нас и да открият нови кариерни възможности за себе си.
