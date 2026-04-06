Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка. Това научи NOVA от свои източници.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица.

Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

Това не е първото провинение от страна на семейството на Божанков. През 2024 година сина на бившия депутат простреля с револвер друго дете по време на рожден ден.