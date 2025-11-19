Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
Ето какво още добави той: "КС реши единствено, че Киселова е трябвало да отнесе въпроса за решаване в зала. Към онзи момент такова решение нямаше. Тя подлежи на тежка критика за работата си, но за това решение трябва да ѝ отдадем дължимото. България очакваше резултатите от конвергентния доклад.
Инициативата на Радев да обяви война на еврото в Деня на Европа беше тежка провокация. Очевиден опит да се попречи. И получи реципрочен отговор.
Същият КС реши, че референдум по този въпрос е недопустим. Президентът бързо забрави за това решение. Обсъждане имаше. Решение на НС – също.
Противозаконен и противоконституционен е. 400 000 подписа не стоят над 6 500 000 души, гласували за ВНС. Не стоят над Конституцията. Няма диктат на малцинството. Не зная дали са останали юристи в екипа му – ако има поне един, нека му помогне.
Но да си представим за миг, че Радев е успял. Вече сме приети в еврозоната, банковата система е подготвена. Започнали сме въвеждане на единната валута. И тогава започва допитване. Точно в този момент, точно по този въпрос. Върховна безотговорност. Това би съсипало финансовата система.
Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това? За рейтинг ли? За да угодиш на Кремъл ли? Защо?
А сега да си го представим с партия, мнозинство и власт в ръцете.
Ето за това трябва да мислим: Радев с реална власт.
И слава на тези, които написаха Конституцията. Още тогава са допуснали, че и с най-демократичния инструмент може да се злоупотреби. И са предвидили днешния ден".
