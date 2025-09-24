Новини
Язовир "Копринка" пресъхна
Автор: Екип Burgas24.bg 11:05Коментари (0)83
Язовир "Копринка" е почти пресъхнал. Водоемът е пълен на едва 5% от полезния си обем. С отдръпването на водата бе разкрит стар мост, който е бил част от селски път преди изграждането на язовира преди повече от 50 години.

Ниските нива на язовира ще позволят на местната власт да бъде извършен ремонт на един от изпускателите под язовирната стена.

Язовир "Копринка" е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, водоемът е ключов за пълненето на язовир "Жребчево".

Ниските нива на водата принуждават ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.

"Копринка“ е язовир в централна България, разположен на горното течение на река Тунджа в област Стара Загора. Язовирът е основното съоръжение на хидровъзел "Копринка“, който има комплексно предназначение – напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство.








