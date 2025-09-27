ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Язовир "Жребчево" пресъхва - нивото му е под 19%
"Жребчево" - пети по обем и четвърти по площ язовир в България. Изграден на река Тунджа в далечната 1965 година, предимно за напояване.
20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен.
"Жребчево" ли? Няма вода, голяма суша е. Преди беше до онази круша ей там, беше пълно с вода, сега. Сега дойдохме сутринта, с 20 см водата спадна", обяснява Слави Гочев.
"Ние често идваме ,но тази година идваме за пръв път, защото вода няма“, посочи Янка Гочева.
Показват ни ориентири за критичния спад на язовира.
"Където е дървеното, сглобеното, беше цялото във вода . Това го направиха за птици, там кацаха птиците . Вижте колко е високо, докъде е била водата. Много, много тъжно, не виждам как ще се оправи и ще се напълни“, казва Златка Иванова.
От 400 милиона кубични метра обем днес Жребчево има 75, което е едва 18 % , казва за bTV инж. Пламен Иванов, управител на "Напоителни системи" Сливен.
Той отказва да застане пред камерата ни, но обяснява, че това е нормално за края на поливния сезон и сушата. Според местните хора обаче причината е друга.
“Това е Николаевска река, това е река Тунджа. Нарочно ви водя на място, където се събират двете реки , за да видите колко малко дебит влиза в язовира. От Копринка не тръгва никаква вода към нашия язовир . Защо от Копринка няма вода за напия язовир, защото е изпразнен по каналите заради ВЕЦ-овете , това е целият проблем".
Красимир Костадинов живее и работи в района и многократно е подавал сигнали за ниското ниво на Жребчево.
"Това е картината в цяла България, погледнете всички язовири - Горни Дъбник е празен, Плевен в криза, Ловеч в криза вече, язовир Тича и язовир Цонево са празни от много години насам. Да, има засушаване, но тази година беше много пълноводна", казва той.
Според "Напоителни системи“ в годините назад нивото на Жребчево е било и по-ниско, дори е стигало мъртвия си обем от 30 милиона кубични метра.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:15 / 27.09.2025
Земеделци обмислят протестни действия
09:14 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
09:15 / 27.09.2025
Застудяване в последните дни на септември: Първи снежинки прехвър...
09:16 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:40 / 26.09.2025
Адвокати от Пловдив с остра реакция срещу вписването на Иван Геше...
22:40 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета