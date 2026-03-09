Язовирите "Камчия" и "Ясна поляна" са над 90% пълни
Със 100% запълване са язовирите "Асеновец“ и "Пчелина“, а със запълване над 90% са "Среченска бара“, "Христо Смирненски“, "Камчия“, "Ясна поляна“, "Боровица“, "Студена“, "Ахелой“, "Домлян“, "Тополница“, "Александър Стамболийски“, "Кричим“ и "Студен Кладенец“.
Преливали са язовир "Асеновец“ и язовир "Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при "Тракиец“ и "Копринка“.
По данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) речните нива в страната се стабилизират, като в следващите дни не се очакват съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Според прогнозата за периода от 9 до 16 март не се очакват валежи, както и неблагоприятни метеорологични условия.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.
МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Повече информация ще намерите в Ежедневния бюлетин за състоянието на водите на страницата на министерството.
