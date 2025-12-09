Европейската комисия ще изтегли кредит, който ще бъде обезпечен със замразените руски активи, най-вече намиращите се в Белгия. Тя е определила този кредит като репарационен, тъй като Русия рано или късно ще трябва да плати репарации на Украйна. Това не са ефективни пари, които България трябва да заплати или да участва директно с някаква вноска. Това каза финансовият анализатор Юлиан Войнов внаТози кредит няма да е прецедент, заяви той. До момента Европейската комисия има кредити на стойност около 1 трилион евро. Това е механизъм, по който работят европейските пазари и е прилаган многократно. "Целият кредит се поема от целия Европейски съюз и неговата тежест се разпределя пропорционално между страните, ако той не може да бъде изплатен. Ако това се случи, което е хипотеза към настоящия момент, и няма никакви други средства, с които да се погаси този кредит, тогава всяка страна трябва да заплати някаква част от средствата по кредита на базата на своя БВП. До този момент това не се е случило с нито един друг кредит“, обясни Войнов.Той не допуска, че ще се стигне до ситуация, в която държавите ще бъдат принудени да заделят средства за изплащането на този кредит. "Той няма да бъде по-различен от всички предишни кредити и ще бъде платен, както е предвидено. Европейската комисия винаги може да изтегли нов кредит под друга форма, за да рефинансира предишните си дългове, както прави всяка държава. България постъпва по същия начин“, поясни финансовият анализатор.Чрез предлагането на този механизъм Европейската комисия не посяга на замразените руски активи, а използва заобиколен вариант чрез емитирането на външен дълг на международните пазари от името на целия Европейски съюз, за да покрие растящите нужди на Украйна, които в момента възлизат на 70-75 милиарда евро. "Може би 2/3 от тези средства са необходими за продължаване на военните действия. Тези действия на Европейската комисия не търпят никакво отлагане и неслучайно в момента виждаме сериозни политически совалки, включително на британския премиер и на канцлера на Германия, които искат да решат този проблем по най-бързия начин, на фона на стряскащите и негативни новини, които идват от САЩ. За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения“, обясни Юлиан Войнов.