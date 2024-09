Южните курорти обраха Черноморските Оскари 2024

© 22 златни статуетки бяха връчени от деветото издание на Черноморския форум, който се проведе навръх националния празник 6 септември в курорта Приморско. И през тази година организаторите насочиха общественото внимание към устойчивите модели и добрите примери в развитието на морския регион.



Южното Черноморие привлече над 70 процента от туристите това лято, според статистиката, а принос за това имаха общините Приморско и Царево, които получиха две от големите награди на събитието.



Община Приморско, която през този сезон отчита рекорден ръст от 30 % - заради обновения събитиен календар и заради подобрената инфраструктура в курорта.



Новият кмет на града Иван Гайков посочва, че действията, предприети с неговия екип, са дали ползотворен резултат. Златната статуетка бе връчена на кмета на община Приморско от депутата Любен Дилов, който е зам.-председател на Комисията по туризъм.



Той връчи златната статуетка и на кмета на община Царево - Марин Киров, като отчете активната работа на двете общини за развитието на региона. И допълни, че успехите на общините доказват, че дори без централна власт, местната администрация се справя с проблемите на региона и бележи устойчиво развитие.



С активната си работа за подобряването на региона и новият кмет на община Царево Марин Киров с неговия екип получиха високите оценки на журито на Черноморските награди. В края на лятото община Царево отчита оптимистични резултати - туристическият сезон е оптимален и от високите нива преди Ковид-пандемията. Въпреки, че легловата база е запълнена, се отбелязва намалена покупателна способност на туристите - напълно обяснимо на фона на продължаващата с години политическа криза в държавата.



Освен награди в сферата на туризма, бяха връчени призове за иновации в дигиталното образование на децата, спортните занимания с деца, устойчивото развитие на къмпингите, запазващи зелените зони в морските курорти, производство на плавателни съдове и др.



Специални гости на събитието бяха кметът на община Приморско Иван Гайков, кметът на община Царево Марин Киров, Петър Янев - зам.-председател на Българската Асоциация за Туризъм (БАТ), Милен Димитров от Сдружение Черноморски Институт и други. Те връчиха наградите на призьорите, сред които Румяна Борисова - собственик и управител на BASEINI.NET, Анита Аризанова - вносител на BIODROGA за България, Радослав Петков - изп.- директор на Хотел Палмс Бийч Китен, Получава Ростислав Кръстев - управител на ЮГ РЕЛАКС ЕООД, Даниел Иванов - управител на Перла Лъкшъри Приморско, Николай Димов, Цветелина Златкова - изпълнителен директор на Приморско Клуб ЕАД, Никола Попов, Никол Стоянова и Вероника Пеева и др.



Освен официални гости пред сцената на събитието имаше и стотици туристи и жители на Приморско, които цяла вечер пяха и танцуваха със златните хитове на българската естрада, изпълнени от Джина Иванова, вокалистка на легендарната група Трамвай №5. На сцената се качиха и фолклорните любимци от най-атрактивното родопско село Забърдо - солистката Сийка Хълбукова и гайдарят Стефан Янев.



Водеща на събитието бе журналистката и пиар Патриция Кирилова, която заедно със съорганизатора на церемонията Дони Георгиев посрещаше гостите пред сцената на община Приморско.



Морският форум бе организиран от Global Media и VIP COMMUNICATION, които са част от международната платформа за сътрудничество – Global Leaders.



Освен златни статуетки и грамоти, призьорите получиха подаръци от лидерите в дигиталния печат ФРЕШ Принт, от Рефан и ваучери от BASEINI.NET.



Ето и носителите на златните статуетки - Black Sea Lifestyle Awards 2024



1. Най-успешна морска община с устойчиво развитие и благоустройство - Община Приморско



2. Привличане на инвестиции и устойчиво развитие на туризма и бизнеса - Община Царево



3. Най-успешни иновации в дигиталното обучение на деца - MINDHUB, Царево



4. Лидер в мениджмънта на професионална спортна среда - X-Challenge Park, Царево



5. Международно признание в развитието на спорта и младежките дейности - СК" БУДОШИН", Царево



6. Най-бързо развиваща се дестинация за спорт и релакс - FOREST BEACH RESORT, Приморско



7. Лидер в производството на плавателни съдове - СТЪКЛОПЛАСТ 2020 ЕООД, Царево



8. Лидер в черноморския туризъм - ПЕРЛА ТУРИСТ АД, Приморско



9. Най-предпочитан къмпинг в зелена среда - CAMP GARDENIA, Лозенец



10. Най-предпочитан Ол Инклузив хотел на първа линия - HERMES, Alexandria Club Hotel, Царево



11. Най-добър 4-звезден хотел на първа линия - BLUE ORANGE BEACH RESORT, Созопол



12. Най-предпочитан 4-звезден хотел на първа линия - PALMS BEACH HOTEL, Китен



13. Устойчиво развитие на семейния туризъм и зелената среда - SUNRISE HOTEL, Приморско



14. Най-успешен SPA&Welness Center - EMERALD SPA&WELLNESS CENTER, Равда



15. Лидер в изграждането и поддръжката на басейни - BASEINI.NET



16. Устойчиво развитие на туристическите услуги - Александрия Травел, Приморско



17. Best Beach and Restaurant - PEPÈ By The Sea, Свети Влас



18. Business Woman - Мария Трохарова, Beach Bar Созопол 19. Young CEO - Тома Томов, Primea Beach Residence, Царево 20. Специален приз за Благотворителност - Методи Трохаров, Созопол



21. Най-качествен и бързо развиващ се козметичен бранд - BIODROGA BG, Бюти Импорт 2017 ЕООД



22. Принос в развитието на спортната култура и семейния релакс - ЮГ РЕЛАКС ЕООД, Приморско