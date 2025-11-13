"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на протест срещу насилието над животни
©
Голяма част пристигнаха на протеста със своите домашни любимци за да изразят възмущението си от поредния жесток случай на насилие над животно.
"Фокус" припомня, че на Ненад Цоневски, който прегази по жесток начин кученцето Мая в кв. "Разсадника", му е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно, но не и за убийство, а по-рано през деня от СДВР обявиха, че му е наложена и парична гаранция от 5000 лева.
От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи.
Още по темата
/
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
11.11
Неделя Щонова: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
Още от категорията
/
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
16:02
Голям студ тази сутрин
09:33
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
08:47
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.