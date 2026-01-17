За неделя обявиха жълт код за много ниски температури в цялата страна
По цялото Черноморие има и предупреждения за силен вятър с пориви между 50 и 70 километра в час и морско вълнение до 4 бала, на юг от Бургас ще достигне до 5 бала.
През следващото денонощие от североизток ще продължи да нахлува студен въздух, а облачността ще се увеличи.
В неделя над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява.
Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 6°, в крайните югозападни и югоизточни райони – до минус 1°.
Максималните за Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна – между минус 2° и плюс 3°.
И в понеделник отново очакваме доста студено време с минимални температури между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена.
Валежи почти няма да има. Над Южна България облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.
Във вторник ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат.
Привечер и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще се увеличи и през следващите дни над повечето райони ще е по-често значителна.
