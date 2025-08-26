Новини
За по-малко от половин година цената на този продукт скочи с 50%
Автор: Илиана Пенова 10:06Коментари (0)142
©
За по-малко от половин година - 50% увеличение в цената на балсамовия оцет на марка на една от хранителните вериги. Това съобщават от организацията "Антиспекула".

На първи март тя е била 2,99 лева, към днешна дата е 4,40 лева.



