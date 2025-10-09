ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|За пръв път български финансов министър ще участва в заседание на Еврогрупата
Участието на министър Петкова на срещата на финансовите министри на държавите от еврозоната дава възможност на страната ни в навечерието на пълноправното си членство в еврозоната да се подготви за предстоящото активно участие в заседанията на Еврогрупата от 1 януари 2026 г.
На срещата, която се проведе в Люксембург, са обсъдени икономическите перспективи в еврозоната, фискалните развития на всяка от страните и прогнозите в държавите членки. В рамките на Еврогрупата е била обсъдена подготовката и позициите на финансовите министри и управителите на централните банки за предстоящите срещи на Г-20 и Международния валутен фонд. Традиционно те се провеждат в края на октомври, като тази година домакин е Вашингтон, съобщиха от министерството.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1310
|предишна страница [ 1/219 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река
20:39 / 09.10.2025
Изготвят се карти на районите със значителен риск от наводнения
20:38 / 09.10.2025
Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
20:37 / 09.10.2025
Повече почивни дни за Нова година
20:37 / 09.10.2025
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
17:22 / 09.10.2025
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените...
16:42 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета