За първи път: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи
©
"Обективният измервател за това е личното му възприятие дали едни избори са честни или не. Полицейските акции са нормално нещо, при положение, че има сигнали. Компетентните органи са МВР и прокуратурата, при нас като пристигнат сигнали също ги пращаме на МВР и прокуратурата.“
Матева подчерта, че основната отговорност за честния вот е на секционните комисии.
"Най-важните за произвеждането на избори са секционните избирателни комисии, защото те ги произвеждат на място в изборния ден.“
Тя обясни, че именно тяхната работа – от допускането на избирателите до преброяването на гласовете – е решаваща за крайния резултат.
По отношение на риска от грешки при преброяването, от ЦИК предприемат мерки за улеснение на комисиите чрез електронни инструменти.
"Предприемаме всякакви действия, за да могат СИК да установят с най-малко математически пресмятания. Въпреки всичко обаче се налага да се брои. Както винаги ще бъдат публикувани и сега електронни протоколи, ще бъде направено за първи път и публикувано приложение за мобилни телефони, за да може при преброяване на резултатите вечерта след изборите на мобилните си членовете на СИК да попълнят електронния протокол, за да проверят правилно ли са изчислили, пресметнали и попълнили черновата на протокола. Този път сме приели методологически указания изработени по различен начин, описани са действията на членовете на СИК в предизборния ден, в изборния ден, след приключване на изборния ден, преброяване гласовете, установяване на резултата, прибиране на материалите, включително като чеклист всяко действие да се отбелязва. Всичко това се прави с цел улеснение на секционно избирателните комисии."
Специално внимание се отделя и на видеонаблюдението в изборния ден.
По отношение на секциите в чужбина, Матева посочи, че ограниченията ще засегнат три държави.
"Това ограничение от законодателя ще се отрази в 3 държави. Турция, Великобритания и САЩ.“
"Надяваме се, че няма да има хаос по никакъв начин.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
НАП: Ако по документи колата ви струва 3000 евро, а реално е 30 000 евро и застрахователната й оценка е 18 000 евро - за тази разлика дължите данък
27.03
Министърът на земеделието: Установихме стотици тонове месо с неустановен произход, картината беше много грозна
27.03
Министерството на правосъдието с остра критика към ВСС: Това се случва за първи път в демократичната ни история
27.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Министерски съвет представи пакет от мерки заради кризата в Близк...
21:55 / 27.03.2026
Автомобил гори на АМ"Тракия"
20:05 / 27.03.2026
Делян Добрев: Ние искаме хората да забогатеят и знаем как да го н...
20:06 / 27.03.2026
Наръгалата четирима души в София е била задържана за въоръжен гра...
17:40 / 27.03.2026
Дадоха подробности около сагата с прокурорския син и служителя на...
17:20 / 27.03.2026
Общински съветник купувал гласове за 25 евро
17:12 / 27.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.