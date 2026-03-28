Финансирането на предизборните кампании остава ключов елемент за прозрачността и доверието в изборния процес. В тази връзка Институт за развитие на публичната среда публикува анализ на кампанията за парламентарните избори на 19 април 2026 г., с фокус върху източниците на средства и ранните тенденции.

Разгледани са правилата за дарения и финансиране от кандидати, както и данните от публичния регистър на Сметната палата. Те показват, че към 26 март 2026 г. са отчетени общо 190 833 евро приходи от дарения и средства на кандидатите, като анализът проследява тяхното разпределение и някои специфики в поведението на дарителите.

Акцентът е върху необходимостта от ефективен контрол и ясни правила, включително по отношение на сроковете за фондонабиране и проследимостта на средствата.

Повече по темата може да намерите в публикацията “Даренията в първата седмица на кампанията - над 190 хил. евро", достъпна на платформата “Отворен парламент".